〔国际油市〕亚洲高硫柴油升水上升,因需求坚挺

路透新加坡2月16日电---亚洲和中东的高硫柴油升水稳步上升,因供给稀少之际需求依旧坚挺.

含硫0.5%和含硫0.25%的柴油现货价差连续第二日上升,分别上涨至每桶0.37和1.35美元.

MRPL售出40,000吨含硫0.5%的柴油给BB Energy,售价为较中东报价升水1.60美元,创下逾20个月高位.

该船货的目的地不能立即确认.BB Energy是一家活跃的柴油供应商,其供应对象包括约旦和埃及等国.

对於埃及至以色列燃气管道的袭击已迫使埃及和其买家约旦转用柴油发电,以确保电力供应稳定.

台湾中油公司向其一家定期买主出售22.5万桶含硫为0.25%的柴油,船期为3月,售价为较新加坡报价每桶升水0.55美元.

与此同时低硫柴油升水保持低位,因亚洲至欧洲的套利窗口仍然关闭.

新加坡陆上柴油和航煤库存上升10.8%至16周高位1,079.2万桶.

3月柴油裂解价差小跌0.09美元至每桶16.97美元.航煤裂解价差下跌0.05美元至每桶16.24美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 131.64 132.04 131.84 132.07 -0.23 -0.17

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.84 133.24 133.04 133.24 -0.20 -0.15

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.82 134.22 134.02 134.24 -0.22 -0.16

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.22 134.62 134.42 134.69 -0.27 -0.20

3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 132.60 132.84 -0.24 -0.18

4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 132.22 132.41 -0.19 -0.14 (完)