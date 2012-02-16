版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 21:21 BJT

〔标题新闻〕巴西经济成长料在今年下半年加速,预计较上年同期成长5%--巴西财长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE5E7MH040]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐