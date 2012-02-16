〔标题新闻〕巴西经济成长料在今年下半年加速,预计较上年同期成长5%--巴西财长

更新版 1-台湾货币市场：短率回落低档整理，月初资金情势显宽松惟需求疲软

* 短率回落低档整理 * 月初资金情势较显宽松 * 短票及RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月1日 - 台湾银行间短率周三区间偏跌。资金调度人员称，时序迈入月初， 资金情势较显宽松，短率也随着月底效应过去而转趋回归低档区间整理。 他们表示，明日央行存单到期金额高逾9,700亿台币，若央行冲销力道不足，将使银行 间资金水位垫高；惟目前资金需求仍旧疲软，明后两日国际板债券大额交割料对资金调度影 响有限，近期短率有望持续徘徊在低档。 〞一早就到处打电话问有没有需求。〞一位大型银行交易员说。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mi tsui Banking)4.7亿美元国际债交割、3日苹果10亿美元国际债交割、9日沃达丰<V OD.L>3.7亿美元国际债交割及14日康卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 17:48