〔国际油市〕亚洲石脑油价格跌至一周低点附近

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡2月16日电---亚洲石脑油价格周四从近10个月高位下滑,至约一周低点.与此同时4月上半月和5月上半月间的跨月升水也降至一周低点,因石化厂商暂时离场.
不过贸易商仍然在紧俏的现货市场上争夺船货,并开出天价以确保获得供给.
印度MRPL出售的3月底船货的升水创下约一周新高,达到45.00美元,而印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)出售的3月船货升水为44美元.
"牛市仍未结束,"一位交易员说.
这是因为亚洲将经历供给短缺,3月短缺量或达到770,000吨.
"不过一旦对液化石油气(LPG)和汽油的季节性需求结束,市场可能会走软,"另一位交易员说.
汽油裂解价差跌至五日低点,但仍保持在1月的平均水准每桶8.80美元上方.
日本公开规格4月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO报每吨1,044.50美元,为2月10日以来最低.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK也处在四日低点每吨升水156.80美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF反弹1.15美元至每桶15.10美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下跌0.08美元至四日低点每桶10.64美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1044.00/1045.00 1054.00 -9.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 113.85/113.95 114.95 -1.05
97号现货汽油GL97-SIN 133.45/133.55 133.90 -0.40
95号现货汽油GL95-SIN 130.40/130.50 130.85 -0.40
92号现货汽油GL92-SIN 128.95/129.05 128.90 +0.10
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.05/15.15 13.95 +1.15 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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