〔国际油市〕亚洲石脑油价格跌至一周低点附近

路透新加坡2月16日电---亚洲石脑油价格周四从近10个月高位下滑,至约一周低点.与此同时4月上半月和5月上半月间的跨月升水也降至一周低点,因石化厂商暂时离场.

不过贸易商仍然在紧俏的现货市场上争夺船货,并开出天价以确保获得供给.

印度MRPL出售的3月底船货的升水创下约一周新高,达到45.00美元,而印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)出售的3月船货升水为44美元.

"牛市仍未结束,"一位交易员说.

这是因为亚洲将经历供给短缺,3月短缺量或达到770,000吨.

"不过一旦对液化石油气(LPG)和汽油的季节性需求结束,市场可能会走软,"另一位交易员说.

汽油裂解价差跌至五日低点,但仍保持在1月的平均水准每桶8.80美元上方.

日本公开规格4月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO报每吨1,044.50美元,为2月10日以来最低.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK也处在四日低点每吨升水156.80美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF反弹1.15美元至每桶15.10美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下跌0.08美元至四日低点每桶10.64美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1044.00/1045.00 1054.00 -9.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 113.85/113.95 114.95 -1.05

97号现货汽油GL97-SIN 133.45/133.55 133.90 -0.40

95号现货汽油GL95-SIN 130.40/130.50 130.85 -0.40

92号现货汽油GL92-SIN 128.95/129.05 128.90 +0.10

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.05/15.15 13.95 +1.15 (完)