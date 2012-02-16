美国各类经济指标总览--2012/2/16

美国数据：1月小型企业贷款指数降至三个月最低--PayNet
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
美国劳工部周四公布:2月11日当周当周初请失业金人数降至34.8万人(预估为36.5万人),前周修正後为36.1万人(初值为35.8万人). [ID:nCN1394472]
美国劳工部周四公布: 1月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%(预估为上升0.4%),较上年同期上升4.1%(预估为上升4.2%); 1月核心PPI较前月上升0.4%(预估为上0.2%),较上年同期升3.0%(预估为升2.7%) [ID:nCN1394504]
美国商务部周四公布: 1月房屋开工增长1.5%,年率为69.9万户(预估为67.5万户); 1月建筑许可增长0.7%,年率为67.6万户(预估为68.0万) [ID:nCN1394494]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(1月) 8.5(12月)
非农业就业岗位(万) 增加24.3(1月) 增加20.3(12月修正值)
平均时薪(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(12月) +0.1(11月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(12月) +0.2(11月)
实质所得(%) +0.1(12月) +0.2(11月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(1月) -0.1(12月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.4(1月) +0.3(12月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.8(第四季初值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.4(第四季初值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +0.4(1月) 持平(12月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差488(12月) 逆差470.6(11月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 持平(1月) +1.0(12月修正值)
产能利用率(%) 78.5(1月) 78.6(12月修正值)
初请失业金人数(万人) 34.8(2月11日当周) 36.1(2月4日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字274(1月) 赤字859.7(12月)
领先指标(%) +0.4(12月) +0.2(11月修正值)
个人所得(%) +0.5(12月) +0.1(11月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(12月) 持平(11月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加193.1(12月) 增加203.8(11月修正值)
企业库存(%) +0.4(12月) +0.3(11月修正值)
建筑支出(%) +1.5(12月) +0.4(11月修正值)
消费者信心 61.1(1月) 64.8(12月修正值)
房屋开工(万户) 69.9(1月) 68.9(12月)
建筑许可(万户) 67.6(1月) 67.1(12月)
成屋销售(万户) 461(12月) 439(11月修正值)
新屋销售(万户) 30.7(12月) 31.4(11月修正值)
工厂订单(%) +1.1(12月) +2.2(11月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +3.0(12月) +4.3(11月修正值)
供应管理协会非制造业指数 56.8(1月) 53.0(12月)
供应管理协会制造业指数 54.1(1月) 53.1(12月)
趸售(批发)库存(%) +1.0(12月) 持平(11月修正值)
进口物价(%) +0.3(1月) -0.1(12月修正值)
出口物价(%) +0.2(1月) -0.5(12月修正值)
单位劳工成本(%) +1.2(第四季初值) -2.1(第三季修正值)
非农业生产率(%) +0.7(第四季初值) +1.9(第三季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2
(第三季初值) (第二季修正值)(完)
--整理 张涛;审校 李军
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
* 短率回落低档整理 * 月初资金情势较显宽松 * 短票及RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月1日 - 台湾银行间短率周三区间偏跌。资金调度人员称，时序迈入月初， 资金情势较显宽松，短率也随着月底效应过去而转趋回归低档区间整理。 他们表示，明日央行存单到期金额高逾9,700亿台币，若央行冲销力道不足，将使银行 间资金水位垫高；惟目前资金需求仍旧疲软，明后两日国际板债券大额交割料对资金调度影 响有限，近期短率有望持续徘徊在低档。 〞一早就到处打电话问有没有需求。〞一位大型银行交易员说。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mi tsui Banking)4.7亿美元国际债交割、3日苹果10亿美元国际债交割、9日沃达丰<V OD.L>3.7亿美元国际债交割及14日康卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 17:48
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)