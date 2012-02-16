〔国际油市〕亚洲燃料油市场小升,暗示市场已触底

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡2月16日电---亚洲燃料油市场周四小升,之前连续两个交易日走软,暗示在过去两周的大部分时间里下跌後,市场已经触底.
近月3月/4月跨月价差小升,但仍陷於昨日的五个月低点每吨5.25-5.50美元附近.
180-cst和380-cst燃料油的现货价差亦保持至四个月低点,分别为每吨较新加坡现货报价高7.00美元和8.00美元左右.但380-cst燃料油连续第二日受到支撑,今日有三笔交易,总计100,000吨.
一位在新加坡的亚洲交易员说:"似乎市场已经触底...过去两个交易日的买盘似乎是由价值推动的,而非点价日程."
"至少对3月/4月来说,成交相对清淡,不足200,000吨.一些天还低於100,000吨,这表明参与者开始认为,最差的时期已经结束."
3月燃料油裂解价差小升0.21美元至贴水4.63美元,4月裂解价差收窄0.22美元,报每桶贴水4.74美元.
180-cst燃料油下跌0.25美元至每吨729.50美元;380-cst品级燃料油下跌0.85美元至720.15美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 729.25 729.75 729.50 729.75 -0.25 -0.03
现货380CST燃料油 FO380-SIN 720.00 720.30 720.15 721.00 -0.85 -0.12
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 729.00 731.00 730.00 731.00 -1.00 -0.14
380CST船用燃料油升水 9.00 10.70 9.85 10.00 -0.15
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF6.80 7.10 6.95 7.25 -0.30 -4.14
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF7.50 8.00 7.75 8.00 -0.25 -3.13 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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