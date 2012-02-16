版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 16日 星期四 22:08 BJT

〔表格〕美国2月9日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿2月16日电---美国农业部(USDA)公布2月9日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

-----------------------------------------------------------------

小麦 420.4 7.5 472.5 7.5 22,794.1 29,643.8

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.7 98.5

玉米 1005.9 61.5 1034.2 61.5 29,322.8 31,387.4

高粱 15.8 0.0 15.8 0.0 599.8 2,311.5

大豆 436.7 178.0 458.8 178.0 27,359.1 38,902.1

豆粕 80.0 0.0 96.8 0.0 4,802.3 5,477.2

豆油 21.1 0.0 22.3 0.0 242.7 1,098.7

皮马棉 6.6 0.0 6.6 0.0 525.3 488.3

陆地棉 101.4 65.2 202.5 65.2 10,135.4 14,364.3

稻米 99.4 0.0 99.8 0.0 2,018.7 2,640.1

(完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐