〔美国股市〕开盘近持平,数据抵消了穆迪或调降金融企业评级的忧虑

路透纽约2月16日电---美国股市周四开盘变动不大,因对穆迪或下调一些全球性银行及证券公司评级的忧虑被良好的美国劳工市场及楼市数据所抵消.
上周初请失业金人数意外下跌至近四年低位,此为劳工市场改善的另一迹象,另外1月房屋开工数据优於预期.[US-ECI-CMN]
美国穆迪投资服务公司(Moody's)周四警告称,可能调降17家全球性银行和证券公司的信贷评级,因融资状况更加脆弱、监管负担加重以及经营环境愈发艰难.穆迪称其正在审查美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)和加拿大皇家银行(RY.TO)的长期评级和个别信用评估.[ID:nCN1392988]
道琼工业指数.DJI盘初小升15.06点,或0.12%,至12,796.01点,标准普尔500指数.SPX上涨0.19点,或0.01%,至1,343.42点,Nasdaq指数.IXIC升1.50点,或0.05%,至2,917.33点.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI