〔美国热股〕Ceradyne下跌近3%,但之前称季度获利增长

美国数据：1月小型企业贷款指数降至三个月最低--PayNet
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透2月16日电---CeradyneCRDN.O公布季度获利上涨,因旗下最大的高科技陶瓷部门营收增长近一倍.该公司还表示,将在公司历史上首次发放现金股息.
Ceradyne周四早盘下挫2.76%,报31.31美元.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
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路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
* 短率回落低档整理 * 月初资金情势较显宽松 * 短票及RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月1日 - 台湾银行间短率周三区间偏跌。资金调度人员称，时序迈入月初， 资金情势较显宽松，短率也随着月底效应过去而转趋回归低档区间整理。 他们表示，明日央行存单到期金额高逾9,700亿台币，若央行冲销力道不足，将使银行 间资金水位垫高；惟目前资金需求仍旧疲软，明后两日国际板债券大额交割料对资金调度影 响有限，近期短率有望持续徘徊在低档。 〞一早就到处打电话问有没有需求。〞一位大型银行交易员说。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mi tsui Banking)4.7亿美元国际债交割、3日苹果10亿美元国际债交割、9日沃达丰<V OD.L>3.7亿美元国际债交割及14日康卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 17:48
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)