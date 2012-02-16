〔欧洲汇市〕英镑/欧元上涨,因希腊救助计划推迟和QE政策预期降低

* 英镑/欧元在对希腊的救助推迟後上扬
* 欧元/英镑下看2012年低位0.8222英镑
* 英镑部分涨势受量化宽松预期减弱支撑
路透伦敦2月16日电---英镑/欧元周四上涨,投资者对希腊获得第二轮救助将推迟的担心打压欧元,同时英国是否会推出更多货币刺激政策再度成疑,支撑英镑表现.
英镑/美元亦上涨,交易商称受助於1600GMT定盘时的大规模买单.英镑/美元升至本周稍早触及的近三周低位上方,本周稍早评级机构穆迪将英国AAA级债信评等置于负面观察.
欧元/英镑EURGBP=D4日内下跌0.5%,报0.8284英镑.交易商称本月低点0.8264为支撑位,并称在该水平下方有停损单,若跌破该水准则有可能触及年内低点0.8222英镑.
英镑/美元GBP=D4攀升0.3%,报1.5746美元.买单挂在1.5660和1.5640美元水平.
"目前很难改变英镑/美元和欧元/美元之间的相关性.这是欧元的问题,与英镑无关,因此欧元/英镑可能会继续承压."CitiFX外汇策略师Valentin Marinov称.
有消息称希腊及其国际贷款方已就削减3.25亿欧元预算达成协议,这帮助改善了脆弱的风险人气.
英国央行上日公布的季度通胀报告仍给英镑提供一些支撑.英国央行上修两年通胀预估,减少了市场对更多货币刺激政策的预期.
全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)公布的数据显示,1月英国消费者信心升至去年8月以来最高,因人们对於未来六个月的前景更加看好.
英国对欧元区敞口较高且贸易关系紧密,这料将抑制英镑涨势,许多分析师对未来数月英镑前景仍持偏空看法.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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