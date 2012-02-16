〔英国债市〕英债表现不及德债,受累于量化宽松疑虑和标售结果疲弱

路透伦敦2月16日电---英国公债期货周四的表现不及德债,英国央行後续量化宽松政策存在不确定性和公债标售结果令人失望给英债带来更大压力.
在美国公布一系列乐观经济数据,且希腊和国际贷款机构就今年削减3.25亿欧元预算支出达成一致後,欧洲股市扭转跌势,德债触及日低.
3月英债期货FLGH2收跌40个跳动点,结算价报115.77,可比德债期货FGBLH2仅下跌6个跳动点.
"希腊政治领袖的立场似乎有所软化,因此市场正重拾信心,"德意志银行策略师Mohit Kumar指出.
自英国央行周三发表通胀报告以来,英债表现一直落後于德国公债.
此外,英国周四标售17.5亿英镑2034年到期公债,投标倍数为1.62倍,平均得标价格与最低价格差距(tail)高达16个跳动点,表明英国债务管理局(DMO)不得不接受相对低的投标.
在英国公债标售结果出炉後,英债期货回吐涨幅.
"此次标售结果很糟,"Lloyds策略师Vatsala Datta认为."目前买家通常不会买入20年期英国公债,"并称由於英国下周将联合发售50年期通膨保值公债,该券种的买需可能也不高.
在现货市场,10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR升5个基点,至2.124%;英债与可比德债利差扩阔4个基点,报25基点.(完)
--编译 肖群英;审校 李军
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