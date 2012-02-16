版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 02:06 BJT

〔标题新闻〕欧洲主要买家停止或大幅削减伊朗原油进口,3月锐减逾三分之一--业内消息人士

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8DG585]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐