〔欧元债市〕德国公债下跌,希腊问题仍是左右市场的动力

欧元债市：德国/美国短期公债利差为2000年来最阔，因美联储官员讲话
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
* 德债期货最终收低,当日在广泛区间波动
* 周末前希腊问题左右市场人气
* 西班牙公债标售顺利,其表现将优於意大利公债
路透伦敦2月16日电---德国公债周四下跌,脱离近期交易区间的高端,一些投资者为下周初希腊获得金援作准备,但在周末前交易将仍呈动荡走势.
今日全天德债期货在95个跳动点的广泛区间内波动,市场对公债的偏好料将据希腊能否获得金援的迹象而定.
欧元区财长周一将举行会议,签署至少1,300亿欧元救助方案的一部分.
如果近期该问题的高度不确定性得到解决,可能将提升风险偏好,带动德债期货下跌,趋向137至140区间的低端.
但分析师称,对德债的抛售将是短暂且有限的,因人们担心希腊对方案的执行能力和欧元区其他国家的偿债能力.
周三和周四公布的数据显示,欧元区几个国家的经济在2011年第四季出现萎缩,一些甚至正式进入衰退.
德债期货FGBLc1在盘後交易中跌至138.64的低点,当日下挫45个跳动点,德国指标10年期公债收益率DE10YT=TWEB涨2.8个基点,报1.89%.
西班牙10年期公债ES10YT=TWEB和意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率分别下降8和7个基点,报5.39%和5.68%.
西班牙轻易清除了最新的公债供应障碍,标售了41亿欧元债券.
西班牙10年期公债较可比德债收益率差降至349个基点,西班牙标售公债前为382个基点.
西班牙公债表现优於意大利公债,两国10年期公债收益率差当日扩阔至31个基点,分析师预计未来几周这一趋势将持续,因意大利将加速公债发售.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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