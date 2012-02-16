〔欧洲股市〕微幅收高,受助于美国经济数据和对希腊救助协议感到乐观

* FTSEurofirst 300指数收升0.1%

* 媒体类股跻身涨幅前列

路透伦敦2月16日电---欧洲股市周四微幅收高,尾盘时走势反转,受益於美国经济数据乐观,以及有关希腊更进一步确保将得到国际救助的消息,促使投资者回到股市.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%,报1,076.90点,稍早曾跌至1,064.64点.

媒体类股.SXMP以上扬1%,跻身涨幅前列,受Reed Elsevier(REL.L)大涨2.9%带动,因该公司公布全年获利上升.

当日多数时间泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数处於平盘下方,因希腊就获得金援面临重重障碍.但政府消息人士稍後表示,希腊与其国际贷款方已就如何削减预算达成一致.

在欧洲股市收市後,欧元区官员称欧元区财长将在周一批准第二轮希腊救助方案.[ID:nCN8517614]消息人士亦表示,欧元区央行将把希腊债券以旧换新以避免被迫亏损.[ID:nCN8517610]

"这是长期艰苦的斗争,但一般观点认为,最终将达成解决方案,因为希腊出现债务违约不符合德国等欧元区国家的利益,"布鲁塞尔BNP Paribas Fortis Global Markets研究主管Philippe Gijsels称.

"人们不希望在周末前作空,因未来几天希腊可能将出现一些正面消息.美国经济数据亦扶助大盘,周五股市或将出现温和涨势."

数据显示美国上周初请失业金人数意外降至近四年低点,1月房屋开工率优於预期,另外美国大西洋沿岸中部地区2月制造业活动加速,因新订单增长.

英国富时100指数.FTSE收跌0.12%,报5,885.38点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.09%,报6,751.96点;法国CAC-40指数.FCHI收高0.09%,报3,393.25点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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