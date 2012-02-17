〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因技术性反弹和出口销售数据远超预期

路透2月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,因技术性反弹和美国农业部(USDA)稍早公布报告显示,美国一周玉米出口销售数据大幅高於预估.

USDA称,上周美国玉米出口销售量达到1,067,400吨,高於预估的55-75万吨.据报导有41.53万吨出售给墨西哥,埃及则买入24万吨.

Jefferies Bache分析师Shawn McCambridge称:"玉米存在超卖现象,因此盘中出现技术性反弹.基本面上看,出口销售数据也不错,随着时间慢慢步入种植季节,需求良好."

ProAgro援引乌克兰海港数据称,交易商计划未来几周内向伊朗运送6.3万吨乌克兰玉米.

欧洲交易商周四表示,一组以色列民间买家通过周三完成的标购买入3万吨黑海饲料级小麦和4吨玉米.

中国和阿根廷达成玉米进口协议,将给美国带来强大的竞争对手.中国正增加玉米进口力度.

阿根廷政府称,该国2011/12年玉米产量料在2,050至2,200万吨间.

3月合约升穿并收在100日移动均线6.31美元上方,该水平目前为关键支撑位.主要阻力位在200日移动均线6.64美元.

CBOT-3月玉米期货合约CH2上涨9-1/4美分,报蒲式耳6.36-1/4美元.(完)

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