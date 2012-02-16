〔全球金市〕金价基本持平,因对希腊的乐观情绪令金价削减跌幅

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 金价扳回最初跌幅,因对希腊协议的希望升温
* 中国势将超过印度,成为最大黄金消费者
* 全球各国央行黄金购买规模创40年来最高水平
路透纽约/伦敦2月16电---金价周四基本持平,扳回稍早跌幅,因对下周各方就希腊救助协议将达成一致感到乐观.
希腊因应国际贷款者要求而设定额外预算节省目标,令对希腊最终竭尽所能以确保获得第二轮救助计划的希望升温,这带动欧元和美股上涨,金价也随之从日内低位反弹.
分析师称,令人鼓舞的美国就业,制造业和楼市数据也提振股市,且扶助金价从低位回升.
"我们正看到对欧洲的忧虑缓和,且美国数据强劲.金价将受到美元走势及是否希腊将批准得到金援所推动,"CIBC World Markets高级分析师Peter Buchanan说.
在1827 GMT,现货金XAU=跌0.1%,至每盎司1,726.50美元,远离稍早触及1,705.09美元的日内低位.
美国4月期金GCJ2跌3.40美元,收报每盎司1,724.70美元.
数据显示上周美国初请失业金人数意外下跌至近四年低位,暗示劳工市场复苏速度加快後,黄金市场人气改善.
其他激励人心的数据,是美国大西洋沿岸中部地区2月制造业活动稳步扩张,及1月房屋开工率大幅上升.[US-ECI-CMN]
世界黄金协会(WGC)周四报告显示,2011年黄金需求触及14年高位,受助于创纪录的投资需求、中国的买需以及各国央行的购买.中国今年可望超过印度,成为全球最大的黄金消费国,全球各国央行黄金购买规模亦达至至少40年来最高水平.[ID:nCT0433694]
WGC在其季度黄金需求趋势报告中称,去年全球黄金需求达到4,067.1吨,为1997年来最高,很大程度上受助于投资需求增长近5%,投资需求亦触及纪录高位1,640.7吨.去年第四季,中国消费190.9吨黄金,登上黄金消费国榜首,这是WGC去年不曾料到的.印度该季的消费量为173.0吨.
"以年度需求来看,目前还不能说中国市场更大.基於去年数据,我们更大胆一点,预测中国的黄金需求量将在2012年首次超越印度,"WGC负责投资的董事总经理Marcus Grubb说.
现货银XAG=小跌1美分,至每盎司32.38美元;现货铂金XPT=跌0.7%,至每盎司1,619.74美元;而现货钯金XPD=下滑2.1%,报每盎司694.22美元.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
COMEX 4月黄金期货 1728.40 0.30 0.0% 10.3%
COMEX 3月白银期货 33.395 -0.013 0.0% 19.6%
COMEX 4月铂金期货 1626.00 -12.20 -0.7% 16.2%
COMEX 3月钯金期货 697.45 13.80 2.0% 6.3%
现货金 XAU= 1726.50 -0.95 -0.1% 10.4%
现货银 XAG= 33.38 0.01 0.0% 20.5%
现货铂金 XPT= 1619.74 -12.01 -0.7% 16.3%
现货钯金 XPD= 694.22 14.00 2.1% 6.4%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]
LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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