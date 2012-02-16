〔全球金市〕金价基本持平,因对希腊的乐观情绪令金价削减跌幅

* 金价扳回最初跌幅,因对希腊协议的希望升温

* 中国势将超过印度,成为最大黄金消费者

* 全球各国央行黄金购买规模创40年来最高水平

路透纽约/伦敦2月16电---金价周四基本持平,扳回稍早跌幅,因对下周各方就希腊救助协议将达成一致感到乐观.

希腊因应国际贷款者要求而设定额外预算节省目标,令对希腊最终竭尽所能以确保获得第二轮救助计划的希望升温,这带动欧元和美股上涨,金价也随之从日内低位反弹.

分析师称,令人鼓舞的美国就业,制造业和楼市数据也提振股市,且扶助金价从低位回升.

"我们正看到对欧洲的忧虑缓和,且美国数据强劲.金价将受到美元走势及是否希腊将批准得到金援所推动,"CIBC World Markets高级分析师Peter Buchanan说.

在1827 GMT,现货金XAU=跌0.1%,至每盎司1,726.50美元,远离稍早触及1,705.09美元的日内低位.

美国4月期金GCJ2跌3.40美元,收报每盎司1,724.70美元.

数据显示上周美国初请失业金人数意外下跌至近四年低位,暗示劳工市场复苏速度加快後,黄金市场人气改善.

其他激励人心的数据,是美国大西洋沿岸中部地区2月制造业活动稳步扩张,及1月房屋开工率大幅上升.[US-ECI-CMN]

世界黄金协会(WGC)周四报告显示,2011年黄金需求触及14年高位,受助于创纪录的投资需求、中国的买需以及各国央行的购买.中国今年可望超过印度,成为全球最大的黄金消费国,全球各国央行黄金购买规模亦达至至少40年来最高水平.[ID:nCT0433694]

WGC在其季度黄金需求趋势报告中称,去年全球黄金需求达到4,067.1吨,为1997年来最高,很大程度上受助于投资需求增长近5%,投资需求亦触及纪录高位1,640.7吨.去年第四季,中国消费190.9吨黄金,登上黄金消费国榜首,这是WGC去年不曾料到的.印度该季的消费量为173.0吨.

"以年度需求来看,目前还不能说中国市场更大.基於去年数据,我们更大胆一点,预测中国的黄金需求量将在2012年首次超越印度,"WGC负责投资的董事总经理Marcus Grubb说.

现货银XAG=小跌1美分,至每盎司32.38美元;现货铂金XPT=跌0.7%,至每盎司1,619.74美元;而现货钯金XPD=下滑2.1%,报每盎司694.22美元.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

COMEX 4月黄金期货 1728.40 0.30 0.0% 10.3%

COMEX 3月白银期货 33.395 -0.013 0.0% 19.6%

COMEX 4月铂金期货 1626.00 -12.20 -0.7% 16.2%

COMEX 3月钯金期货 697.45 13.80 2.0% 6.3%

现货金 XAU= 1726.50 -0.95 -0.1% 10.4%

现货银 XAG= 33.38 0.01 0.0% 20.5%

现货铂金 XPT= 1619.74 -12.01 -0.7% 16.3%

现货钯金 XPD= 694.22 14.00 2.1% 6.4%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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