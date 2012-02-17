〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,获利了结抛盘终结前四日涨势

路透2月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低,终止了四个交易日来的涨势,交易商指因在市场本周升至近四个月高点後,出现包括获利了结在内的技术性抛盘.

市场承压,因交易商出脱大豆多头/玉米空头价差.

豆粕和豆油期货随大豆期货下跌.

美国农业部(USDA)报告,上周美国大豆出口销售量为61.47万吨(新旧作之合),接近交易商预计的60-75万吨区间的低端.

美国农业部报告显示,上周美国豆粕出口销售为8万吨,低於交易商预估,豆油销售为2.11万吨,高於预估.

阿根廷农业部预计该国2011/12年大豆产量介於4,350万至4,500万吨之间,这是对大豆产量的首次官方预估.美国农业部目前预计阿根廷大豆产量为4,800万吨.

中国贸易代表团周三与多家美国谷物公司签署协议,从美国购买862万吨大豆.周四还将签署更多协议,购买规模将达创纪录的约1,200万吨.[ID:nCN1393542]

南美作物天气很大程度上改善,阿根廷和巴西南部乾旱地区很快将出现更多降雨."本周末阿根廷的广泛降雨将覆盖该国几乎所有地区,"MDA EarthSat Weather气象专家Don Keeney称.

"降雨甚至还将蔓延至巴西南部的南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州,这当然是及时雨,"Keeney表示.

CBOT-3月大豆期货Sc1跌2-3/4美分,收报每蒲式耳12.58-1/4美元.

3月豆粕合约SMc1收低2美元,报每短吨330.8美元.

3月豆油合约BOc1下挫0.30美分,报每磅53.05美分.

以下为CBOT农产品期货在2035GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 636.25 9.25 1.5% -1.6%

CBOT大豆Sc1 1258.25 -2.75 -0.2% 5.0%

CBOT豆粕SMc1 330.80 -2.00 -0.6% 6.9%

CBOT豆油BOc1 53.05 -0.30 -0.6% 1.8%

CBOT小麦Wc1 628.75 2.75 0.4% -3.7%

CBOT稻米RRc1 1430.00 -4.50 -0.3% -2.1%

EU小麦BL2H2 213.00 4.00 1.9% 5.2%

原油期货CLc1 102.34 0.54 0.5% 3.6%

道琼工业指数.DJI 12,901 120 0.9% 5.6%

现货金XAU= 1727.74 0.29 0.0% 10.5%

欧元/美元EUR= 1.3135 0.0068 0.5% 1.5%

美元指数.DXY 79.3680 -0.3020 -0.4% -1.0%

波罗的海

.BADI 723 -8 -1.1% -58.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)