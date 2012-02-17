〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,获利了结抛盘终结前四日涨势

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透2月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低,终止了四个交易日来的涨势,交易商指因在市场本周升至近四个月高点後,出现包括获利了结在内的技术性抛盘.
市场承压,因交易商出脱大豆多头/玉米空头价差.
豆粕和豆油期货随大豆期货下跌.
美国农业部(USDA)报告,上周美国大豆出口销售量为61.47万吨(新旧作之合),接近交易商预计的60-75万吨区间的低端.
美国农业部报告显示,上周美国豆粕出口销售为8万吨,低於交易商预估,豆油销售为2.11万吨,高於预估.
阿根廷农业部预计该国2011/12年大豆产量介於4,350万至4,500万吨之间,这是对大豆产量的首次官方预估.美国农业部目前预计阿根廷大豆产量为4,800万吨.
中国贸易代表团周三与多家美国谷物公司签署协议,从美国购买862万吨大豆.周四还将签署更多协议,购买规模将达创纪录的约1,200万吨.[ID:nCN1393542]
南美作物天气很大程度上改善,阿根廷和巴西南部乾旱地区很快将出现更多降雨."本周末阿根廷的广泛降雨将覆盖该国几乎所有地区,"MDA EarthSat Weather气象专家Don Keeney称.
"降雨甚至还将蔓延至巴西南部的南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州,这当然是及时雨,"Keeney表示.
CBOT-3月大豆期货Sc1跌2-3/4美分,收报每蒲式耳12.58-1/4美元.
3月豆粕合约SMc1收低2美元,报每短吨330.8美元.
3月豆油合约BOc1下挫0.30美分,报每磅53.05美分.
以下为CBOT农产品期货在2035GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 636.25 9.25 1.5% -1.6%
CBOT大豆Sc1 1258.25 -2.75 -0.2% 5.0%
CBOT豆粕SMc1 330.80 -2.00 -0.6% 6.9%
CBOT豆油BOc1 53.05 -0.30 -0.6% 1.8%
CBOT小麦Wc1 628.75 2.75 0.4% -3.7%
CBOT稻米RRc1 1430.00 -4.50 -0.3% -2.1%
EU小麦BL2H2 213.00 4.00 1.9% 5.2%
原油期货CLc1 102.34 0.54 0.5% 3.6%
道琼工业指数.DJI 12,901 120 0.9% 5.6%
现货金XAU= 1727.74 0.29 0.0% 10.5%
欧元/美元EUR= 1.3135 0.0068 0.5% 1.5%
美元指数.DXY 79.3680 -0.3020 -0.4% -1.0%
波罗的海
.BADI 723 -8 -1.1% -58.4%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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