〔芝加哥期市〕美国小麦期货上涨,得益於美元走疲和出口需求持续改善

路透芝加哥2月16日电---美国小麦期货周四上涨,交易商称,这得益於美元走疲和出口需求持续改善迹象的支撑.

明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)和萨斯城期货交易所(KCBT)的高蛋白小麦合约领涨.

芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约走势落後于其他市场,指标CBOT-3月小麦合约WH2收升2-3/4美分,逼近50日移动均线切入位的阻力位.

由於美国北部平原的土壤乾旱惹人担忧,带动MGEX春小麦期货扬升1.1%.

全球最大小麦进口商--埃及GASC购买18万吨美国软红冬麦,4月11-20日付运.该公司出价为每吨259美元,每吨运费26.99美元.

美国农业部(USDA)公布,2月9日止当周小麦出口销售42.79万吨,低於预估的45-65万吨,亦不及前一周的70.78万吨.[ID:nCN1394740]

交易员称,一群以色列民间采购商买入3万吨饲料小麦,可能来自黑海地区,价格为成本加运费每吨275-276美元.

欧洲交易商透露,台湾面粉公会(Taiwan Flour Millers' Association)标购85,250吨美国产小麦,实际购买85,050吨.

伊朗本周采购约50万吨小麦,准备应对西方制裁.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收高2-3/4美分,报每蒲式耳6.28-3/4美元.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]