〔美国债市〕公债价格下跌,因经济数据和欧洲情势缓解避险买盘

欧元债市：德国/美国短期公债利差为2000年来最阔，因美联储官员讲话
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
路透纽约2月16日电---美国公债价格周四下跌,因美国就业及其他数据显示经济状况良好,而且最新消息暗示希腊接近达成换债协议并避免无序违约.
周四公布的数据显示,上周美国初请失业金人数降至近四年低点,而且2月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动增长.[US-ECI-CLN]
按国际贷款方要求,希腊制定今年节省更多预算支出的计划後,人们对希腊已作出足够多的节支以获得1,300亿欧元第二轮金援的预期升温.
"经济数据不错,欧洲的消息也不错,"芝加哥BMO Capital Markets的美国公债交易主管Scott Graham称.
美国财政部以高於此前预期的得标利率标售90亿美元通膨保值债券(TIPS)後,较长期公债价格扩大跌势.
"在我看来,市场应该早就大幅下跌了,"Graham补充说.
30年期TIPS得标利率为0.77%,较标售前高出约7个基点.
30年期公债价格US30YT=RR跌1-06/32,收益率报3.15%,周三尾盘报3.09%.
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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