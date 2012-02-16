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债券 | 2012年 2月 17日 星期五 04:51 BJT

〔美国债市〕公债价格下跌,因经济数据和欧洲情势缓解避险买盘

路透纽约2月16日电---美国公债价格周四下跌,因美国就业及其他数据显示经济状况良好,而且最新消息暗示希腊接近达成换债协议并避免无序违约.

周四公布的数据显示,上周美国初请失业金人数降至近四年低点,而且2月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动增长.[US-ECI-CLN]

按国际贷款方要求,希腊制定今年节省更多预算支出的计划後,人们对希腊已作出足够多的节支以获得1,300亿欧元第二轮金援的预期升温.

"经济数据不错,欧洲的消息也不错,"芝加哥BMO Capital Markets的美国公债交易主管Scott Graham称.

美国财政部以高於此前预期的得标利率标售90亿美元通膨保值债券(TIPS)後,较长期公债价格扩大跌势.

"在我看来,市场应该早就大幅下跌了,"Graham补充说.

30年期TIPS得标利率为0.77%,较标售前高出约7个基点.

30年期公债价格US30YT=RR跌1-06/32,收益率报3.15%,周三尾盘报3.09%.

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