〔金属期市〕期铜触及三周低位,尾盘随欧元反弹

* 期铜跌至三周低位,关注8,280美元的支撑位

* 尾盘扭转跌势,因欧元和股市上扬

* 市场等候周一希腊援助消息

* 关注周五即将公布的上海铜库存数据

路透纽约/伦敦2月16日电---期铜周四跌至三周低位,因希腊获得关键性的援助资金时间推延和中国实物买盘疲弱继续打击市场人气,拖累期铜或将录得两个月来最大的周跌幅.

尽管期铜连续第五个交易日走低,其跌幅在尾盘缩窄,并震荡攀升至平盘上方,得益於欧元兑美元反弹和股市延续升势.美国经济数据呈现改善迹象和市场对希腊下周初达成援助协议的看法乐观,推动股市持续走高.

"期铜已经脱离上周的高位,但在200日移动均线切入位附近徘徊已达一个月,"纽约Merlin Securities首席市场策略师Rick Bensignor说.

"目前期铜短期基调看跌,但我认为不会有效跌破(200日移动均线切入位)".

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3稍早跌穿一道重要技术水平,跌至日低每吨8,205美元,为1月23日以来最低,尾盘缩窄跌幅至70美元,报8,300美元.在最新的电子交易盘,期铜攀升至8,370美元上方.

分析师称,今年以来期铜走势异常强劲,目前仍容易遭遇获利回吐打压.期铜价格可能进一步回调跌向7,500美元.

"我们对期铜的看法中性.我们认为,铜市仍有较好的机会,特别是贵金属品种和部分能源商品,我们仍看好这些品种.若(铜价)进一步挫跌10%-15%,我们可能有意再度买入,"TEAM Asset Strategy Fund投资组合经理James Dailey称.