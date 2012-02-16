〔美国基金〕2月15日当周货币市场基金增加28.6亿美元--ICI

欧元债市：德国/美国短期公债利差为2000年来最阔，因美联储官员讲话
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
路透2月16日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至2月15日当周,美国货币市场共同基金总资产增加28.6亿美元,至2.659万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少73.5亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加115.3亿美元,免税基金减少13.3亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少50.4亿美元至9,204.4亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少4.9亿美元,至1,939.9亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少33亿美元至5,324.5亿美元.免税基金资产减少12.6亿美元至1,940亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加79亿美元至1.739万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少68.6亿美元至7,228.6亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加148.3亿美元至9,203.1亿美元.免税基金资产减少7,000万美元,至958.4亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
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