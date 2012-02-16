版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 06:37 BJT

全球外汇市场2月17日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月16日(四)

2350 - 日本央行公布1月23-24日货币政策会议记录.

2月17日(五)

-- - 日本内阁府会议,之後财务大臣安住淳举行记者会.

0300 - 日本央行总裁白川方明在日本记者俱乐部发表演讲.

-- - 经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争力论坛(最後一日).

-- - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)访问瑞典商会和巴克莱资本,并基於2012年2月货币政策报告阐述该国的货币政策.

0700 - 德国1月生产者物价指数(PPI).

0900 - 欧元区12月经常帐与净投资流动.

0930 - 英国1月零售销售.

1130 - 欧洲央行管理委员会委员克诺特发表演说,主题为"欧洲货币联盟的未来以及荷兰在欧洲的定位".

1330 - 美国1月消费者物价指数(CPI)与核心CPI.

1330 - 美国1月实质所得.

1500 - 美国1月领先指标.

1530 - 美国2月10日当周ECRI领先指标.

1630 - 美国克利夫兰联邦储备银行1月CPI中值.

1900 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在沃里克经济峰会上讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐