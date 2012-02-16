全球外汇市场2月17日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月16日(四)
2350 - 日本央行公布1月23-24日货币政策会议记录.
2月17日(五)
-- - 日本内阁府会议,之後财务大臣安住淳举行记者会.
0300 - 日本央行总裁白川方明在日本记者俱乐部发表演讲.
-- - 经济合作暨发展组织(OECD)全球竞争力论坛(最後一日).
-- - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)访问瑞典商会和巴克莱资本,并基於2012年2月货币政策报告阐述该国的货币政策.
0700 - 德国1月生产者物价指数(PPI).
0900 - 欧元区12月经常帐与净投资流动.
0930 - 英国1月零售销售.
1130 - 欧洲央行管理委员会委员克诺特发表演说,主题为"欧洲货币联盟的未来以及荷兰在欧洲的定位".
1330 - 美国1月消费者物价指数(CPI)与核心CPI.
1330 - 美国1月实质所得.
1500 - 美国1月领先指标.
1530 - 美国2月10日当周ECRI领先指标.
1630 - 美国克利夫兰联邦储备银行1月CPI中值.
1900 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在沃里克经济峰会上讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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