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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 06:31 BJT

《日本重要政经日程》--2月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月16日(四)

2350 - 日本央行公布1月23-24日政策会议记录.

2月17日(五)

-- - 内阁会议,财务大臣安住淳会後召开记者会.

0300 - 日本央行总裁白川方明在日本记者俱乐部发表演讲.

0500 - 日本石油连盟会长天坊昭彦召开月度记者会.

0600 - 关西电力(9503.T)社长Makoto Yagi召开月度记者会.

0700 - 北海道电力(9509.T)社长Yoshitaka Sato举行记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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