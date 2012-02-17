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货币新闻 | 2012年 2月 17日 星期五 08:12 BJT

〔日本央行〕日圆维持强势,因欧债疑虑及多国放宽货币政策--会议记录

路透东京2月17日电---日本央行1月23-24日会议记录显示:

* 一名委员称应考虑通过扩大资产购买计划来放宽政策的需要.

* 部分委员称鉴於美联储检视沟通政策,日本央行检视自身沟通政策也很重要.

* 部分委员称日圆维持强势是因欧债危机和许多经济体的货币宽松政策.

* 一位委员称必需进一步采取措施,在年底前按期完成资产购买计划.

* 几名委员称公司和家庭的短期通胀预期略微下滑.

* 政府代表称希望日本央行能采取果断措施对抗通缩,以实现通胀1%的目标. (完)

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