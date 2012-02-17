〔欧洲金融〕欧洲央行本周末将完成希腊债务互换

南非汇市：兰特触及18个月高位，因美元回落
路透约翰内斯堡2月23日 - 兰特兑美元周四触及18个月高位，因美元回落，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，决策者不急于升息。
* 欧洲央行将以同样的条件换取希腊新债
* 新债换旧债将於周末进行
* 新债换旧债将使欧洲央行免於被迫承担损失
路透法兰克福2月16日电---欧元区消息人士周四透露,在执行希腊债券民间债权人协议之前,欧洲各国央行将把希腊债券持仓转换为新债,以避免被迫承担损失.
欧元区正在为希腊的第二轮救援方案进行收尾工作,好让各国财长能在周一批准,且为民间债权人新债换旧债铺路,这是避免3月出现毁灭性违约所必需.
协议计画将投资者所持希腊债务面值减计二分之一,从而使其债务减少1,000亿欧元,协议中包括一项债券持有者将接受损失的法律要件.这会令欧洲央行陷入棘手境地,让人有央行为政府提供资金之嫌.
两名欧元区消息人士表示,为避免这个麻烦,欧洲央行将在民间部门换债前进行以新换旧,这能令央行在换债协议中置身事外.
消息人士表示,程序可能在本周末启动.另一名消息人士亦称,这是技术性措施,新债条款将与旧债相同.
欧洲央行拒绝置评.
据欧元区人士消息称,欧洲央行在2010年5月推出备受争议的紧急援助计划至今,已持有约500亿欧元(650亿美元)的希腊公债.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
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