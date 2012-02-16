〔美国股市〕西班牙银行业ADR下跌,此前该国取消卖空禁令

路透纽约2月16日电---西班牙银行业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,此前西班牙监管机构取消卖空禁令导致本地银行股大跌.

西班牙股市监管机构称,鉴於市场环境改善,决定取消股票和相关金融工具的卖空禁令.

然而取消禁令立即对该国银行股产生了明显影响.

美国上市的西班牙对外银行(BBVA.N)下跌2.09%至9.04美元,国际银行STD.N下滑0.4%至8.35美元.两家股票尾盘均削减跌幅,预示欧洲股市下个交易日也可能出现类似情况.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨1.2%,美国股市标准普尔500指数.SPX.INX则升1.1%.

西班牙以外的欧洲银行股则上涨.德意志银行(DB.N)上涨2.7%至44.11美元.荷兰国际集团(ING.N)涨2.9%至8.91.

受此提振,纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上涨1.3%,欧洲绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3收高0.1%至1,076.90点.

亚洲ADR在纽约市场表现良好,日本股票涨势持续受到日央行放松政策的推动.

纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA涨1.9%.(完)

--编译 张荻;审校 李爽

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