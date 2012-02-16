〔美国股市〕西班牙银行业ADR下跌,此前该国取消卖空禁令

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约2月16日电---西班牙银行业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,此前西班牙监管机构取消卖空禁令导致本地银行股大跌.
西班牙股市监管机构称,鉴於市场环境改善,决定取消股票和相关金融工具的卖空禁令.
然而取消禁令立即对该国银行股产生了明显影响.
美国上市的西班牙对外银行(BBVA.N)下跌2.09%至9.04美元,国际银行STD.N下滑0.4%至8.35美元.两家股票尾盘均削减跌幅,预示欧洲股市下个交易日也可能出现类似情况.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨1.2%,美国股市标准普尔500指数.SPX.INX则升1.1%.
西班牙以外的欧洲银行股则上涨.德意志银行(DB.N)上涨2.7%至44.11美元.荷兰国际集团(ING.N)涨2.9%至8.91.
受此提振,纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上涨1.3%,欧洲绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3收高0.1%至1,076.90点.
亚洲ADR在纽约市场表现良好,日本股票涨势持续受到日央行放松政策的推动.
纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA涨1.9%.(完)
--编译 张荻;审校 李爽
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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