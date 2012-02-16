〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,船只供给过剩等损及费率

路透2月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下滑,因船只供给过剩和货运需求低迷损及较大型船运费率.

波罗的海乾散货运价指数跌8点或1.09%,至723点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

船只供给正超过商品货运需求,这遏制了干散货运费率的上涨,且经济的不确定性、资金吃紧以及中国的放缓均带来压力.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.14%,平均获利降至5,316美元.

海岬型今年的每日平均获利已累计下降81%.

中国钢铁期货周四跌至六周低点,该国需求放缓继续打压价格,并将铁矿石价格推至12月以来最低.

铁矿石船货运输占到大型海岬型船货运输的三分之一左右,经纪商称,铁矿石价格走势仍是干散货船运市场的重要影响因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌3.08%,平均获利跌至7,787美元.今年其每日平均获利累计减少41%.(完)