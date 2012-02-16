〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,船只供给过剩等损及费率

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透2月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下滑,因船只供给过剩和货运需求低迷损及较大型船运费率.
波罗的海乾散货运价指数跌8点或1.09%,至723点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
船只供给正超过商品货运需求,这遏制了干散货运费率的上涨,且经济的不确定性、资金吃紧以及中国的放缓均带来压力.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.14%,平均获利降至5,316美元.
海岬型今年的每日平均获利已累计下降81%.
中国钢铁期货周四跌至六周低点,该国需求放缓继续打压价格,并将铁矿石价格推至12月以来最低.
铁矿石船货运输占到大型海岬型船货运输的三分之一左右,经纪商称,铁矿石价格走势仍是干散货船运市场的重要影响因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌3.08%,平均获利跌至7,787美元.今年其每日平均获利累计减少41%.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)