伊朗称愿意通过“新举措”恢复谈判

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳2月16日电---伊朗表示，愿意通过“新举措”恢复长期搁置的谈判；法国称这可能意味着伊朗开始公开讨论其核计划。
伊朗首席核谈判代表贾利利致函欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿，路透周四获得该信件。
贾利利在信中称，将采取“新举措”，但是并未详细说明。他提到了“伊朗核问题”，但是没有表明伊朗是否准备好就该问题进行谈判。
法国外长朱佩指出，尽管该信件“含糊不清”，不过看起来暗示伊朗开始公开讨论其核计划。
“本轮对话中，对伊朗的新举措持建设性和正面的态度能够为谈判打下积极的基础。”贾利利在信中写道。
“因此......我建议恢复谈判，从而在大家都同意的时间和地点，采取根本性措施尽早实现可持续性合作。”
贾利利敦促国际社会关注各方面问题，为实现具有“建设性、前瞻性的合作”打下基础。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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