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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 07:14 BJT

〔东京汇市〕欧元受希腊达成救助协议希望所提振,日圆和美元承压

* 希腊达成救助协议的希望以及美国乐观数据提升风险偏好

* 欧元和商品货币获得提振

* 美元和日圆承压

路透悉尼2月17日电---欧元周五在亚洲市场守住隔夜涨幅,之前由於希腊接近达成第二轮救助协议的希望上升,欧元在隔夜海外市场上涨,但风险偏好改善打压日圆全线走低.

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