〔美股业绩〕百度第四季获利和营收跳增,股价盘後大涨(更新版)

投行观点：Evercore ISI将Transocean Ltd目标价从18美元上调至24美元，评级为买进
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(新增细节)
* 第四季营收7.109亿美元,华尔街预期为7.088亿美元
* 第四季净利3.263亿美元
* 股价在盘後交易中上涨
路透旧金山2月16日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)第四季营收较上年同期增长逾80%,超过华尔街预估.
百度股价周四在盘後交易中一度涨4.4%.
百度称其预计第一季营收介於6.665-6.88亿美元之间.汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计营收为6.788亿美元.
"财测与市场预期一致,但大家认为考虑到(经济)环境和中国农历新年较早,或许该公司给出的财测有些保守,"ThinkEquity分析师Qi Guo表示.
自谷歌因与中国政府就互联网审查陷入僵局,并於2010年决定将其搜索引擎转至香港後,百度在中国互联网搜索市场的支配地位愈发稳固.
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