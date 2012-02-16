〔美股业绩〕百度第四季获利和营收跳增,股价盘後大涨(更新版)

(新增细节)

* 第四季营收7.109亿美元,华尔街预期为7.088亿美元

* 第四季净利3.263亿美元

* 股价在盘後交易中上涨

路透旧金山2月16日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)第四季营收较上年同期增长逾80%,超过华尔街预估.

百度股价周四在盘後交易中一度涨4.4%.

百度称其预计第一季营收介於6.665-6.88亿美元之间.汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计营收为6.788亿美元.

"财测与市场预期一致,但大家认为考虑到(经济)环境和中国农历新年较早,或许该公司给出的财测有些保守,"ThinkEquity分析师Qi Guo表示.