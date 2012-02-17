《独家新闻》交易商称委内瑞拉向叙利亚提供柴油

国际油市：油价上涨，但数据显示库存连续第七周增加后涨幅缩小
路透纽约2月23日 - 油价周四上涨，但在美国政府数据显示库存连续第七周增加后，涨幅缩小，高库存可能会有损石油输出国组织(OPEC)减产的努力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯/日内瓦2月16日电---委内瑞拉政府罕见地成了叙利亚的柴油供应商，此举可能破坏西方制裁，并为叙利亚政府的镇压行为推波助澜。
根据两名交易商和船运数据显示，预计委内瑞拉的柴油油轮本周将抵达叙利亚巴尼亚斯(Banias)港口。货物总值可能高达5,000万美元。
查韦斯是叙利亚总统阿萨德和伊朗总统艾哈迈迪-内贾德(Mahmoud Ahmadinejad)的拥护者，同时还是已故利比亚领导人卡扎菲的支持者。世界上鲜有领导人的言论能像查韦斯一样极端。
查韦斯多次表示支持阿拉伯领导人。阿拉伯国家爆发的抗议活动已有一年之久，目前阿拉伯世界已有四个政府倒台。
根据路透货运基础数据库和贸易消息人士的说法，委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)派出“Negra Hipolita”号的油轮。消息人士称，去年11月份，这艘油轮曾携载首批柴油。
路透无法立即联系到PDVSA就此消息置评。
查韦斯在上月的一次讲话中称：“对叙利亚的侵略还在继续。西方国家对利比亚也采用了同样的套路--输入暴力、从海外输入恐怖主义，随後挑唆联合国进行干预。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透纽约2月23日 - 油价周四上涨，但在美国政府数据显示库存连续第七周增加后，涨幅缩小，高库存可能会有损石油输出国组织(OPEC)减产的努力。
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。
美国农业部在其年度展望论坛上预计2017年美国小麦种植总面积达到4,600万英亩，低于路透访查分析师预估的4,685万英亩。