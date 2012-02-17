《独家新闻》交易商称委内瑞拉向叙利亚提供柴油

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯/日内瓦2月16日电---委内瑞拉政府罕见地成了叙利亚的柴油供应商，此举可能破坏西方制裁，并为叙利亚政府的镇压行为推波助澜。

根据两名交易商和船运数据显示，预计委内瑞拉的柴油油轮本周将抵达叙利亚巴尼亚斯(Banias)港口。货物总值可能高达5,000万美元。

查韦斯是叙利亚总统阿萨德和伊朗总统艾哈迈迪-内贾德(Mahmoud Ahmadinejad)的拥护者，同时还是已故利比亚领导人卡扎菲的支持者。世界上鲜有领导人的言论能像查韦斯一样极端。

查韦斯多次表示支持阿拉伯领导人。阿拉伯国家爆发的抗议活动已有一年之久，目前阿拉伯世界已有四个政府倒台。

根据路透货运基础数据库和贸易消息人士的说法，委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)派出“Negra Hipolita”号的油轮。消息人士称，去年11月份，这艘油轮曾携载首批柴油。

路透无法立即联系到PDVSA就此消息置评。

查韦斯在上月的一次讲话中称：“对叙利亚的侵略还在继续。西方国家对利比亚也采用了同样的套路--输入暴力、从海外输入恐怖主义，随後挑唆联合国进行干预。”（完）