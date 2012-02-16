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市场报道 | 2012年 2月 17日 星期五 07:49 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月17日-2月24日****

路透2月17日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------2月13日当周------------------------------

2月17日(五)

1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.6%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.5%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

1330 美国CPI(较前月) 1月 +0.3% 持平

(较上年同期) +2.9% +3.0%

经季节调整核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1330 美国实质所得 1月 +0.1% +0.5%

1330 加拿大领先指标 1月 +0.6% +0.8%

1500 美国领先指标 1月 +0.5% +0.4%

1530 美国ECRI一周领先指标 2月10日当周 -- 123.3

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 1月 -- +0.2%

-----------------------------------2月20日当周------------------------------

2月20日(一)

无重要经济指标公布.

2月21日(二)

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 -- 正0.17

1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -- +0.3%

扣除汽车的零售销售 -- +0.3%

2月22日(三)

1200 美国抵押贷款指数 2月17日当周 -- 801.8

再融资指数 -- 4,538.0

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月18日当周 -- -2.0%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月18日当周 -- +2.7%

1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 470 461

2月23日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月18日当周 -- 34.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.525

续请失业金人数(万人) 2月11日当周 -- 342.6

1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 -- +1.0%

(较上年同期) -- -1.8%

1600 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 正13

2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 1月 -- 0.88

北美半导体设备订单出货比

2月24日(五)

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 2月终值 -- 72.5

现况分项指数 -- 79.6

预期分项指数 -- 68.0

1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 31.5 30.7

1530 美国ECRI一周领先指标 2月17日当周 -- -- (完)

--编译 侯向明;审校 戴素萍

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