〔纽约汇市〕欧元兑美元上扬,因希腊有望在几天内达成债务互换协议(更新版)

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
(新增文末报价表格)
* 希腊债务互换协议有望在几天内达成
* 美国初请失业金人数和房屋开工数据胜预期
* 美元兑日圆触及干预行动以来的最高位
路透纽约2月16日电---欧元兑美元周四上扬,因希腊有望很快达成债务互换协议提振投资者情绪和风险胃纳.
欧元区消息人士周四透露,欧元区成员国央行将会在希腊与民间债权人达成协议前,将所持希腊债券换为新债以免遭遇被动损失.债券互换料将在周末发生.
GFT Forex研究主管Kathy Lien指出,如果希腊债务互换协议在周一敲定,随後希腊第二批援助计划细节出炉,欧元兑美元或将回升至1.33上方.
"希腊债务问题有望取得一些具体进展正提振风险胃纳,并推高欧元,"Lien并称,"我们最终走到了正确的方向."
欧元兑美元周四一度升至1.3148的高位,远离日内低点1.2973,後者为1月25日以来最低水准.1.3148的高位明显突破1.30的心理支撑位.
欧元兑美元EUR=最新升0.6%,报1.3144.
欧元兑日圆EURJPY=也走高,一度高见103.77,为去年12月12日以来最高位.最新升1.3%,报103.76.
Lien指出,但欧元买盘依然"谨慎",因市场等待观望希腊债务互换和援助协议的确发生.
在下周一欧元区财长会议上希腊将努力达成1,300亿欧元救助计划,以避免无序违约.
"有传言称,希腊正在换债,而且很有可能短期内达成协议,市场正在对这些传言作出反应,"纽约梅隆银行外汇策略师Michael Woolfolk称.
与此同时,美国经济数据优於预期已改善了纽约汇市早盘的人气,帮助美元兑日圆触及去年10月31日日本当局单方面干预汇市打压日圆以来的最高位.
数据显示美国就业市场和楼市都在好转,上周初请失业金人数降至近四年低点,1月美国房屋开工率高於预期.[US-ECI-CLN]
美元兑日圆JPY=一度升至78.96日圆,最新上涨0.7%,报78.89日圆.
美元兑日圆本周升穿200日移动均线後,前景受到提振.不过,一些分析师表示,除非美国两年期公债收益率上涨,否则只要当前全球经济和政治环境保持不变,美元仍可能停留在80日圆下方.
欧元区债务互换可能性的消息缓解了欧元压力,此前欧元区各国财长周三未能就希腊新救助协议达成一致,相关决定将推迟到下周一.
Action Economics全球货币分析部门主管Ronald Simpson称,市场仍预计希腊将会避免无序违约.
"希腊、葡萄牙和西班牙将会脱离险境,市场对此信心很足."他说.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
------------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.3139 1.3070 +0.53 +1.50 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.85 78.33 +0.66 +2.48 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 103.62 102.37 +1.22 +4.08 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9185 0.9232 -0.51 -2.04 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5803 1.5696 +0.68 +1.73 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9962 0.9990 -0.28 -2.27 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0756 1.0699 +0.53 +5.19 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2070 1.2064 +0.05 -0.61 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8316 0.8325 -0.11 -0.16 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8328 0.8343 -0.18 +6.99 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.7226 5.7760 -0.92 -4.25 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5225 7.5530 -0.40 -2.78 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.7129 6.7210 -0.12 -2.54 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8215 8.7841 +0.43 -1.03 8.9135
------------------------------------------------------------------
附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 肖群英/于春红/洪曦;审校 李军
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *北京市朝阳区 19 7 3/22簿记建档 -- AAA 3/23-3/25 中信建投证券 国有资本经营管理中心 (附第5年末投资人选择权) ========================================================================================= 广水市鑫源 8 7 2/28簿记建档 *6.19% AA- 3/1-3/7 长