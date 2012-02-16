《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 68.69 +2.31 +3.48 4154642
搜狐 (SOHU.O) 51.20 +0.51 +1.01 1054332
网易 (NTES.O) 48.68 -2.01 -3.97 1518713
百度 (BIDU.O) 141.83 +3.51 +2.54 10175740
亚信科技 ASIA.O 11.58 -0.12 -1.03 753691
侨兴环球电话 XING.O 0.83 +0.02 +2.47 56179
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.53 +0.21 +1.47 1920236
联电 (UMC.N) 2.65 +0.00 +0.00 737799
日月光 (ASX.N) 5.03 +0.08 +1.62 468820
矽品精密 (SPIL.O) 5.77 -0.05 -0.86 1277610
和信超媒体 (GIGM.O) 1.24 +0.04 +3.33 60228
友达 (AUO.N) 5.47 -0.14 -2.50 225660
中华电信 (CHT.N) 31.94 +0.27 +0.85 106863
台湾国际航电 (GRMN.O) 44.18 +0.22 +0.50 873748
香港
中国移动 (CHL.N) 52.80 +0.81 +1.56 193915
中国联通 (CHU.N) 18.80 +0.01 +0.05 288806
中国电信 (CHA.N) 57.14 +0.59 +1.04 12867
中芯国际 (SMI.N) 2.82 +0.05 +1.81 46877
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.52 +0.17 +5.07 4500
(完)
--整理 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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