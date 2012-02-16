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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 07:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 68.69 +2.31 +3.48 4154642

搜狐 (SOHU.O) 51.20 +0.51 +1.01 1054332

网易 (NTES.O) 48.68 -2.01 -3.97 1518713

百度 (BIDU.O) 141.83 +3.51 +2.54 10175740

亚信科技 ASIA.O 11.58 -0.12 -1.03 753691

侨兴环球电话 XING.O 0.83 +0.02 +2.47 56179

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.53 +0.21 +1.47 1920236

联电 (UMC.N) 2.65 +0.00 +0.00 737799

日月光 (ASX.N) 5.03 +0.08 +1.62 468820

矽品精密 (SPIL.O) 5.77 -0.05 -0.86 1277610

和信超媒体 (GIGM.O) 1.24 +0.04 +3.33 60228

友达 (AUO.N) 5.47 -0.14 -2.50 225660

中华电信 (CHT.N) 31.94 +0.27 +0.85 106863

台湾国际航电 (GRMN.O) 44.18 +0.22 +0.50 873748

香港

中国移动 (CHL.N) 52.80 +0.81 +1.56 193915

中国联通 (CHU.N) 18.80 +0.01 +0.05 288806

中国电信 (CHA.N) 57.14 +0.59 +1.04 12867

中芯国际 (SMI.N) 2.82 +0.05 +1.81 46877

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.52 +0.17 +5.07 4500

(完)

--整理 张荻

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