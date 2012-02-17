〔中欧贸易〕欧盟对中国陶瓷与管件展开反倾销调查,或面临最高50%关税

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
路透布鲁塞尔2月16日电---欧盟周四对中国涉嫌商品倾销行为展开新的调查,这可能导致对中国增加进口关税.欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)也发出警告,称中国的做法有可能导致欧洲人反对自由贸易.
卡瑞德古特在访问香港时表示,有观点认为中国庞大的经济对欧洲构成威胁,中国需要对此具有一定的敏感性.
"中国必须明白,只有被大多数公众接受的前提下,欧洲人对开放市场的支持才有保证,"卡瑞德古特在演讲中表示.此时正值欧盟对中国生产的陶瓷和管件展开反倾销调查.
"公众接受的前提是,他们认为公平."
欧盟执委会(European Commission)表示,新的调查将确定陶瓷和管件产品在欧洲是否属於倾销,以及是否损害了欧盟工业.
欧盟有九个月时间决定是否徵收临时性关税,但必须在15个月内结束调查.如果确定属於倾销,分析师称欧盟可以徵收最高达产品价值50%的关税.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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