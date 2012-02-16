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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--2月17日****

路透2月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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2月17日(五)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.4%

(较上年同期) +3.2% +4.0%

0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 -- 盈余10

经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字18

净投资流动(亿欧元) -- 流出45

0930 英国零售销售(较前月) 1月 -0.4% +0.6%

(较上年同期) +0.5% +2.6%

1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.6%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.5%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

1330 美国CPI(较前月) 1月 +0.3% 持平

(较上年同期) +2.9% +3.0%

经季节调整核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1330 美国实质所得 1月 +0.1% +0.5%

1330 加拿大领先指标 1月 +0.6% +0.8%

1500 美国领先指标 1月 +0.5% +0.4%

1530 美国ECRI一周领先指标 2月10日当周 -- 123.3

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 1月 -- +0.2%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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2月15日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 10,083 --

外资投资日本股市(亿日圆) 1,288 --

2月16日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 1月终值 增加4.63 增加1.0

全职就业人数(万人) 增加1.23 --

就业参与率 65.3% 65.3%

失业率 5.1% 5.3%

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 12月 逆差5.77 --

对全球贸易收支(亿欧元) 顺差14.47 --

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月11日当周 34.8 36.5

初请失业金人数四周均值(万人) 36.525 --

续请失业金人数(万人) 2月4日当周 342.6 350

1330 美国房屋开工(万户) 1月 69.9 67.5

建筑许可(万户) 67.6 68.0

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.1% +0.4%

(较上年同期) +4.1% +4.2%

扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.4% +0.2%

(较上年同期) +3.0% +2.7%

1330 加拿大制造业销售 12月 +0.6% +1.5%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 10.2 9.5(完)

--整理 王翔琼/王洋; 审校 张荻

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