主要国家经济指标预测--2月17日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透2月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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2月17日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.4%
(较上年同期) +3.2% +4.0%
0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 -- 盈余10
经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字18
净投资流动(亿欧元) -- 流出45
0930 英国零售销售(较前月) 1月 -0.4% +0.6%
(较上年同期) +0.5% +2.6%
1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.6%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.5%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1330 美国CPI(较前月) 1月 +0.3% 持平
(较上年同期) +2.9% +3.0%
经季节调整核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1330 美国实质所得 1月 +0.1% +0.5%
1330 加拿大领先指标 1月 +0.6% +0.8%
1500 美国领先指标 1月 +0.5% +0.4%
1530 美国ECRI一周领先指标 2月10日当周 -- 123.3
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 1月 -- +0.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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2月15日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 10,083 --
外资投资日本股市(亿日圆) 1,288 --
2月16日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 1月终值 增加4.63 增加1.0
全职就业人数(万人) 增加1.23 --
就业参与率 65.3% 65.3%
失业率 5.1% 5.3%
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 12月 逆差5.77 --
对全球贸易收支(亿欧元) 顺差14.47 --
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月11日当周 34.8 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) 36.525 --
续请失业金人数(万人) 2月4日当周 342.6 350
1330 美国房屋开工(万户) 1月 69.9 67.5
建筑许可(万户) 67.6 68.0
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.1% +0.4%
(较上年同期) +4.1% +4.2%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.4% +0.2%
(较上年同期) +3.0% +2.7%
1330 加拿大制造业销售 12月 +0.6% +1.5%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 10.2 9.5(完)
--整理 王翔琼/王洋; 审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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