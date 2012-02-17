〔欧洲个股〕法国兴业审慎看待2012年,此前公布第四季获利大减

芝加哥期市：CBOT玉米触及两周低位，因技术性卖出和大豆下跌
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。
路透巴黎2月16日电---法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)警告2012年可能更为艰困,此前银行公布上季业务遭希腊债务再次减计和投行业务亏损所挫.该银行为法国第二大上市银行,该行投行部门交易员奖金已遭腰斩.
法兴第四季获利大减89%至1亿欧元(1.31亿美元),路透调查预估则为1.90亿.
法兴在上次金融危机留下的不良资产--例如抵押贷款支持证券--价值意外遭减计後,投行部门亏损大於预期.银行正逐步抛售这些不良资产来提振资本.
法兴银行股价升0.78%,至22.5550欧元,跑赢STOXX欧洲600银行指数.SX7P,後者今日收低0.06%.
银行第四季出售了100亿欧元资产,并决定不派发2011年股息,以此来补充资本,并在欧盟银行业管理局(EBA)提出的6月期限前实现了9%的核心一级资本比率.
"我们确定2012年还会有更多去杠杆化的支出,"银行执行长Frederic Oudea表示.
法兴银行第四季营收减少12.4%至60.1亿欧元,而此前预估为58.1亿欧元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 戴素萍
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