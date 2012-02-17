联大以压倒性多数通过叙利亚决议

国际油市：油价上涨，但数据显示库存连续第七周增加后涨幅缩小
路透纽约2月23日 - 油价周四上涨，但在美国政府数据显示库存连续第七周增加后，涨幅缩小，高库存可能会有损石油输出国组织(OPEC)减产的努力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国2月16日电---联合国大会周四以压倒性多数通过决议，支持阿盟提出的呼吁叙利亚总统阿萨德下台的计划。
初步计票结果显示，137票同意，12票反对，17票弃权，不过，三个代表团称其投票未能被计入。
俄罗斯和中国投了反对票。与联合国安理会投票不同，联大中任何国家都没有否决权，不过联大决议不具有法律约束力。
“今天联大向叙利亚人民传递出明确信息：全世界都支持你们，”美国常驻联合国代表赖斯在声明中写道。
“绝大多数联合国成员国支持阿盟提出的结束叙利亚暴力的计划。阿萨德从未如此孤立。”
联大决议称“完全支持”阿盟的计划，并敦促联合国秘书长潘基文任命一位叙利亚特使，同时谴责叙利亚政府广泛侵犯人权，呼吁叙利亚军队从城镇撤出。
叙利亚常驻联合国代表贾法里拒绝接受联大决议，称决议是阴谋颠覆叙利亚政府和允许“恐怖分子”反对派控制叙利亚的一部分。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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