联大以压倒性多数通过叙利亚决议

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国2月16日电---联合国大会周四以压倒性多数通过决议，支持阿盟提出的呼吁叙利亚总统阿萨德下台的计划。

初步计票结果显示，137票同意，12票反对，17票弃权，不过，三个代表团称其投票未能被计入。

俄罗斯和中国投了反对票。与联合国安理会投票不同，联大中任何国家都没有否决权，不过联大决议不具有法律约束力。

“今天联大向叙利亚人民传递出明确信息：全世界都支持你们，”美国常驻联合国代表赖斯在声明中写道。

“绝大多数联合国成员国支持阿盟提出的结束叙利亚暴力的计划。阿萨德从未如此孤立。”

联大决议称“完全支持”阿盟的计划，并敦促联合国秘书长潘基文任命一位叙利亚特使，同时谴责叙利亚政府广泛侵犯人权，呼吁叙利亚军队从城镇撤出。

叙利亚常驻联合国代表贾法里拒绝接受联大决议，称决议是阴谋颠覆叙利亚政府和允许“恐怖分子”反对派控制叙利亚的一部分。（完）