〔中国新债〕星展银行(中国)委任中信证券主承销其20亿元金融债--IFR

路透2月17日电---据汤森路透旗下IFR援引接近交易人士透露，星展银行(DBSM.SI)（中国）已委任中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任其计划於境内市场发行的金融债券主承销商。

本期金融债发行金额不超过20亿元人民币（3.17亿美元），期限暂定为3年期。中诚信则给予本期债项和发行人主体同为AAA级信用评级。

不过该期债券最终发行规模、发行时间及其他条款，仍将视市况而定。

可做比较的是东亚银行(0023.HK)（中国）曾於去年两次发行同类型金融债券。最後一次是於2011年11月以4.81%票息发行的30亿元2年期金融债。(完)

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