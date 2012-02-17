〔中国新债〕星展银行(中国)委任中信证券主承销其20亿元金融债--IFR

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
路透2月17日电---据汤森路透旗下IFR援引接近交易人士透露，星展银行(DBSM.SI)（中国）已委任中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任其计划於境内市场发行的金融债券主承销商。
本期金融债发行金额不超过20亿元人民币（3.17亿美元），期限暂定为3年期。中诚信则给予本期债项和发行人主体同为AAA级信用评级。
不过该期债券最终发行规模、发行时间及其他条款，仍将视市况而定。
可做比较的是东亚银行(0023.HK)（中国）曾於去年两次发行同类型金融债券。最後一次是於2011年11月以4.81%票息发行的30亿元2年期金融债。(完)
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--整理 张喜良
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
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