《中国报摘》--中国证券报2月17日

* 头版头条:

--业内人士表示,在不久的将来,中国券商除销售券商集合理财计划和基金外,还有望销售银行理财产品,保险等多元金融产品.这将为券商带来稳定收入,逐步摆脱"靠天吃饭"的局面.

* 其他:

--多家券商建议未来扩大承销商在询价、定价和发行中的自主权,建议监管部门建立试错容错机制,为境内证券公司"走出去"战略保驾护航.

--上海3月1日起调高普通住房标准,与旧标准相比,内环线以内套总价上限提高85万元人民币至330万元/套.不过上海有关负责人表示,今年继续执行住房限售政策.

--北京、深圳、江苏、天津、重庆等五省市已向财政部和国税总局提出参与增值税改革试点的申请,预计北京最快7月1日开始改革.

--国际清算银行公布数据显示,1月人民币实际有效汇率指数为107.37,环比下降0.65%.

--ST海龙(000677.SZ)副总经理马立臣表示,公司将在当地政府的支持下尽量妥善解决债务问题.

--一汽轿车(000800.SZ)拟投资15.14亿元建设马自达产品换型技术改造项目.

--上汽集团(600104.SS)全资子公司上汽集团股权投资公司拟投资20亿元,参与投资赛领国际发展投资基金.

--水利部总规划师周学文表示,今年的水利投资将超过去年水平,预计今年的中央水利投资金额将超过1,400亿元.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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