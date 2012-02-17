查韦斯辱骂总统竞选对手为"低等的猪"

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯2月16日电(记者 Mario Naranjo)--委内瑞拉总统查韦斯周四再次炮轰反对党候选人卡普里莱斯(Henrique Capriles)，在一次竞选活动中刻薄地称卡普里莱斯是"低等的猪"。

查韦斯在一场演讲中提到卡普里莱斯时称："现在让我们欢迎这个失败者。我们会在10月7日的大选中打败你。"

查韦斯在Vargas省医学生毕业典礼上还表示："你有猪的尾巴、猪的耳朵，你像猪一样哼哼叫，你就是一头低等的猪。你就是一头猪，不要试图隐藏这点。"

自从在上周末的反对党总统初选中获得压倒性胜利以来，39岁的卡普里莱斯便面临着铺天盖地的口头攻击和侮辱。

评论人士和查韦斯的支持者质疑卡普里莱斯的性取向，称他的犹太血统和"犹太复国主义"是个威胁。他们还指控卡普里莱斯是美国的傀儡。（完）