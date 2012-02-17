〔离岸人民币〕建行香港分行再发一年期点心存款证,合共24亿元--IFR

路透2月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，点心存款证发行又有新动向。中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)香港分行通过四笔交易再次发行一年期点心存款证，合共24亿元人民币（3.81亿美元）。对该发行人来说，好消息是利率似乎有所下降。

本周初进行的两笔交易总金额和利率为7亿元人民币和2.75%，分别经由澳新银行(ANZ.AX)（3亿元人民币）和新加坡星展银行(DBSM.SI)（4亿元人民币）。随後另一笔通过汇丰银行的交易规模为5亿元人民币，利率为2.5%。最新一笔经由巴克莱的交易金额为规模相当大的12亿元人民币，利率为2.55%。

建行的竞争对手工银亚洲亦完成了一笔由渣打银行(2888.HK)(STAN.L)安排的6亿元人民币一年期点心存款证，利率为2.50%。

所有这些发行的利率均低於本周稍早所发行, 规模12.17亿元人民币、利率2.95%的一年期点心存款证。

未来将会有更多的点心存款证融资活动。中资银行2012年有逾500亿元人民币点心存款证到期。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)