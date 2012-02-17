〔金砖国家〕2月16日股汇市收盘纵览

路透2月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月16日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.87%,报1,049.24点.

中国股市:沪综指周四小幅收低.央行上日发布报告显示货币政策料难现实质放松,打压市场人气.分析师并表示,沪综指在经过年初以来持续四周上涨後,本轮反弹或将接近尾声.沪综指.SSEC收报2,356.860点,跌9.842点或0.42%.今日沪市A股成交金额减至836亿元人民币,上日为874亿元. [.SSCN]

香港股市:从六个月高位回落,投资者针对中资金融和资源股了结获利,指标股指仍保持在周三突破的一个技术位上方.恒生指数.HSI收盘跌0.41%至21,277.28点.恒生国企指数.HSCE收低0.93%至11,577.36点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四追随持续走低的中间价小幅下跌.业内人士表示,目前市场缺乏方向性信号,需要有新消息的指引才能打破目前的区间震荡局面.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水301点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3317元.[CNY/CN]

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印度股市:收低0.3%,投资者在股市连涨三日并触及逾六个月收盘高位後锁定获利,而希腊援助案再次推後亦打击人气.指标BSE指数.BSESN收跌0.27%至18,153.99点,14支成分股下跌.[.BO]

印度汇市:印度外汇市场周四适逢假期休市.

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,641.510点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.98%,报879.95点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.79%,报30.2098卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.14%,报39.3750卢布.

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巴西股市:拉美股市上涨,此前希腊向获得援助资金更迈进一步,且美国公布的就业和房屋数据令人鼓舞.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收升1.18%至66,141.70点.[ID:nL2E8DGDBC]

巴西汇市:拉美货币兑美元上涨,因希腊下周获得援助的预期升温且美国显示经济复苏讯号.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=走坚0.25%至1.7181.[ID:nL2E8DG95A]

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南非股市:回落近1%,因商品价格下跌且对欧元区债务危机的疑虑不散,拖累资源类股.综合指数.JALSH跌0.85%,报33,801.64点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.97%,报30,099.5点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3下跌,但脱离稍早美国数据公布後触及的两周半低点.1553GMT,兰特兑美元报7.8045,较周三纽约收盘价7.7620贬值0.55%.[ZAR/](完)