《中国报摘》--其他报纸重要消息2月17日(I)

**上海证券报**

--今年中国国家电网将力推锡盟-南京、淮南-南京-上海等四条交流特高压线路;哈密-郑州等三条直流特高压线路核准开工.其中锡盟-南京和荆门-武汉-南昌两条线路有望年内开工.

**人民日报**

--据商务部发布的信息:2011年,中国服务外包快速增长,企业承接服务外包合同执行金额323.9亿美元,同比增长63.6%.中国服务外包产业国际市场份额进一步扩大,2011年中国承接服务外包占全球的23.2%,比上年提高6.3个百分点.美欧日等是中国服务外包的主要市场.

--中国商务部称,目前中美互为第二大贸易夥伴,2011年双边贸易额达到4,467亿美元.去年,中国从美国进口首次超过了1,000亿美元,达到1,222亿美元,同比上升20%,中国已经连续11年成为美国增长最快的出口市场.扩大从美国进口电子、航空、生物医药和农产品以及服务贸易,也符合中国扩大进口发展经济的需要.

**第一财经日报**

--海尔在日本发布AQUA品牌新产品,并宣布在日本成立海尔亚洲总部和研发中心,2012年海尔在日本的销售额将达500亿日圆.

**21世纪经济报 道**

--多位银行人士表示,目前央行和银监会就资产证券化具体实施方案已达成初步共识,包括国开行在内的多家商业银行已开始着手新一轮资产证券化试点.

--华人文化产业投资基金,上海东方传媒集团以及美国动画电影制作公司梦工厂,即将在上海成立一家合资公司.

--中金香港私人银行部悄然为中国高端投资客提供一条投资Facebook未上市股权的捷径,暂定投资门槛是一次性投资100万股Facebook未上市股票,暂定37美元/股.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/谢衡; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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