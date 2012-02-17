《新兴市场重要经济事件预告》--2月17日-2月24日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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2月17日(五)
巴黎--经济合作暨发展组织就竞争议题举行全球论坛(最後一日).
阿布贾--西非国家经济共同体国家元首和政府首脑峰会(最後一日).
首尔--伊拉克财政部长Rafie al-Esawi会晤韩国企划财政部长官朴宰完.
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在韩国经营者协会(Korea Employers Federation)发表演讲(0550).
新加坡--新加坡副总理兼新加坡财政部长尚达曼公布2012财年预算报告(0500).
印度巴特那--印度央行总裁苏巴拉奥发表讲话(1130)
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)副财长及央行副总裁级别会议(最後一日).
2月18日(六)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)外交部部长非正式会议(至2月20日).美国国务卿希拉里克林顿将出席会议.
中国上海--日本财务大臣安住淳访华(至2月19日).
印度巴特那--印度央行副总裁H.R. Khan出席以改变比哈尔邦为议题的全球峰会,并参与专题研讨会中的小组讨论.
2月20日(一)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)外交部部长非正式会议(最後一日).
布鲁塞尔--欧元集团会议(1600).
2月21日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议(0700).
香港--亚太经合组织(APEC)工商咨询理事会首次会议(至2月24日).
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行举行货币政策理事会会议(没有利率声明宣布计划).
日内瓦--世贸组织贸易政策评估机构在土耳其召开会议(至2月23日).
伦敦--第七届经济小组年度讨论会,主题为"2012年乌克兰经济前景"(1830).
2月22日(三)
新加坡--世界海洋峰会(至2月24日).
温得和克---纳米比亚央行宣布货币政策决议.
开普敦--南非财政部长Pravin Gordhan在议会上发表2012年财政预算演讲(1200).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布银行业报告(2011年12月).
2月23日(四)
基希讷乌--摩尔多瓦央行举行货币政策会议.
摩洛哥卡萨布兰卡--摩洛哥投资者峰会:在马格里布国家经商和投资的根本途径(至2月24日).
2月24日(五)
墨西哥城--20国集团(G20)财政部副部长会议(至2月25日).
新加坡--世界银行行长佐利克在世界海洋峰会上进行专题演讲(0045).
马尼拉--菲律宾央行举行咨询委员会会议.
波哥大--哥伦比亚央行召开利率会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。