《中国报摘》--金融时报2月17日

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
* 头版头条:
--中国央行金融稳定系统工作会议要求,继续坚持把防范风险作为金融工作生命线.
* 其他:
--中国最大规模人民币国际投贷基金--赛领国际投资基金完成首次募集120亿元人民币.该基金总规模为500亿元,将通过助力本土企业海外投资,积极推动人民币跨境流动,未来投资总规模有望超过1,500亿元.
--东方资产管理公司独资子公司--邦信资产管理公司持有的东方酒店控股有限公司49%股权,日前在北京金融资产交易所挂牌,挂牌价为71,265.01万元.
--长城资产管理公司称,2011年该公司商业化利润突破30亿元.今年将以重点服务中小企业为特色,推动财务性投资业务的稳健发展,加快控股平台公司的体系完善和业务发展.(完)
--整理 谢衡; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。