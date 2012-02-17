《中国报摘》--金融时报2月17日

--中国最大规模人民币国际投贷基金--赛领国际投资基金完成首次募集120亿元人民币.该基金总规模为500亿元,将通过助力本土企业海外投资,积极推动人民币跨境流动,未来投资总规模有望超过1,500亿元.

--东方资产管理公司独资子公司--邦信资产管理公司持有的东方酒店控股有限公司49%股权,日前在北京金融资产交易所挂牌,挂牌价为71,265.01万元.

--长城资产管理公司称,2011年该公司商业化利润突破30亿元.今年将以重点服务中小企业为特色,推动财务性投资业务的稳健发展,加快控股平台公司的体系完善和业务发展.(完)