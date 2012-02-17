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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 08:11 BJT

《中国报摘》--金融时报2月17日

* 头版头条:

--中国央行金融稳定系统工作会议要求,继续坚持把防范风险作为金融工作生命线.

* 其他:

--中国最大规模人民币国际投贷基金--赛领国际投资基金完成首次募集120亿元人民币.该基金总规模为500亿元,将通过助力本土企业海外投资,积极推动人民币跨境流动,未来投资总规模有望超过1,500亿元.

--东方资产管理公司独资子公司--邦信资产管理公司持有的东方酒店控股有限公司49%股权,日前在北京金融资产交易所挂牌,挂牌价为71,265.01万元.

--长城资产管理公司称,2011年该公司商业化利润突破30亿元.今年将以重点服务中小企业为特色,推动财务性投资业务的稳健发展,加快控股平台公司的体系完善和业务发展.(完)

--整理 谢衡; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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