版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 17日 星期五 08:18 BJT

〔日本股市〕日经指数触及六个月高位,受美国数据与希腊纾困希望提振

路透东京2月17日电---日本股市日经指数.N225周五升至六个月新高,追随美股的强劲涨势.美国公布的利好经济数据提振美股上涨,市场对希腊获得二次纾困的希望也升温.

日经指数.N225升2.05%至9,427.43点,东证股价指数.TOPX涨1.85%至815.02点.(完)

--编译 李春喜;审校 侯向明

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐