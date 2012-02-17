〔日本股市〕日经指数触及六个月高位,受美国数据与希腊纾困希望提振

国际油市：油价上涨，但数据显示库存连续第七周增加后涨幅缩小
路透纽约2月23日 - 油价周四上涨，但在美国政府数据显示库存连续第七周增加后，涨幅缩小，高库存可能会有损石油输出国组织(OPEC)减产的努力。
路透东京2月17日电---日本股市日经指数.N225周五升至六个月新高,追随美股的强劲涨势.美国公布的利好经济数据提振美股上涨,市场对希腊获得二次纾困的希望也升温.
日经指数.N225升2.05%至9,427.43点,东证股价指数.TOPX涨1.85%至815.02点.(完)
--编译 李春喜;审校 侯向明
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路透纽约2月23日 - 油价周四上涨，但在美国政府数据显示库存连续第七周增加后，涨幅缩小，高库存可能会有损石油输出国组织(OPEC)减产的努力。
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。
美国农业部在其年度展望论坛上预计2017年美国小麦种植总面积达到4,600万英亩，低于路透访查分析师预估的4,685万英亩。