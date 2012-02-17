〔日本股市〕日经指数触及六个月高位,受美国数据与希腊纾困希望提振

国际油市：油价上涨，但数据显示库存连续第七周增加后涨幅缩小

路透纽约2月23日 - 油价周四上涨，但在美国政府数据显示库存连续第七周增加后，涨幅缩小，高库存可能会有损石油输出国组织(OPEC)减产的努力。