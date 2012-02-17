〔中国个股〕山东海龙债务违约忧虑重,高层称纾困有赖政府支持--报载

路透上海2月17日电---在山东海龙(000677.SZ)主体和短融债项评级再遭降级後,其短融收益率迅速攀升至逾80%的高位.对於其可能出现债务违约的担忧,中国证券报周五援引公司副总经理马立臣表示,公司将在当地政府的支持下尽量妥善解决债务问题.

马立臣并称,通过与潍坊恒和置业签署委托加工协议,目前公司生产经营较为正常,销售基本无库存,但由於整个行业景气度不佳,公司盈利能力仍较弱;在经营层面,由於采用来料加工的方式,公司现金流能够维持当前的正常经营.

他表示,公司最终走出困境仍有赖于地方政府的支持;而中国恒天集团与公司重组事宜进展情况仍不便透露.

中国联合资信评估有限公司周三晚发布跟踪评级报告,半年内第三度调降山东海龙评级.因公司经营及财务状况进一步恶化,将公司主体长期信用等级由"BB+"下调为"CCC",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"CN1181180=CFXS的债项信用等级由"B"下调至"C",以此来反映其还本付息能力很低,违约风险较高的信用状况.

这是继"福禧事件"後,中国债市时隔六年再现C级信用债.据中国中央国债登记结算有限责任公司估值数据CN1181180=CDCT显示,其短融收益率已高达逾81.0895%却无人问津,其会否成为中国债市首个违约案例令人关注.[ID:nCN1393274]

山东海龙去年在银行间债市发行了4亿元一年期短期融资券,恒丰银行主承,票面利率5.80%.该期短融即将於今年4月15日到期.(完)