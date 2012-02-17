〔中国贸易〕禁止从俄罗斯输入绵羊山羊等产品,以防疫情传入--质检总局

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透北京2月17日电---为防止俄罗斯绵羊痘和山羊痘疫情传入中国,国家质检总局和中国农业部周四公告,禁止直接或间接从俄罗斯输入绵羊、山羊及其相关产品.
公告称,公告发布之日起启运的来自俄罗斯的绵羊、山羊及其相关产品一律作退回或销毁处理.
此外,在途经中国或在中国停留的国际航行船舶、飞机和火车等运输工具上,如发现相关产品,一律作封存处理;同时禁止邮寄或旅客携带此类产品.
对海关、边防等部门截获的非法入境的来自俄罗斯的绵羊、山羊及其相关产品,在出入境检验检疫机构监督下作销毁处理.
2011年12月22日,俄罗斯农业与食品部向世界动物卫生组织紧急报告,11月12日,滨海边疆区的一座村庄发生绵羊痘和山羊痘疫情.涉及的易感动物有250只绵羊,其中15只发病,死亡12只.(完)
浏览公告原文,点选中国质检总局网站链接:(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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