〔互联网产业〕阿里巴巴集团30亿美元联贷案已获足额认购--IFR

路透2月17日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国电子商务公司--阿里巴巴集团30亿美元联贷案已获足额认购，共有六家银行参与，筹集资金将用於回购雅虎(YHOO.O)所持该集团股份中的一部分。

融资案知情人士称，参与的六家银行（澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰银行与瑞穗实业银行）已获得信贷审批，每家银行承贷5亿美元。

联贷案的文件准备工作正处於收尾阶段，预计将在未来几日就绪。随着认购尘埃落定，阿里巴巴集团的香港上市公司阿里巴巴（Alibaba.com）1688.HK将向香港证券交易所发布公告。

阿里巴巴自2月9日停牌，等待公告出炉。

阿里巴巴集团目前持有阿里巴巴73%的股权，正计划将後者私有化。

联贷案所筹资金和内部资金旨在用於回购雅虎所持股份,以及支持阿里巴巴私有化。

是项融资案将由两部分组成，一部分是20亿美元的12个月过渡性贷款，另一部分是10亿美元的三年期定期贷款，与之前所报导的不同。(完)

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