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亚洲 | 2012年 2月 17日 星期五 08:19 BJT

〔韩国股市〕在大盘股带领下盘初上扬,对欧美经济乐观情绪提振风险偏好

路透首尔2月17日电---韩国股市周五盘初上扬,重返2,000点关口之上,因对欧洲和美国经济的乐观情绪升温提振风险胃纳.

大盘股引领早盘涨势,其中三星电子(005930.KS)跳涨2.64%,LG显示器(034220.KS)上涨2.49%.

0002GMT,综合股价指数.KS11上涨1.49%,至2,027.21点.(完)

--编译 许娜;审校 李爽

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